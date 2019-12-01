Son Dakika Haberleri: İnegöl'de zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi
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İnegöl'de zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İnegöl'de zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken trafik durma noktasına geldi.


Kaza, Bursa- Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı ile Özdilek Kavşağı mevkisinde meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanın olmadığı kazada güvenlik güçlerinin gelmesi ile birlikte olay yerindeki araçlar çekicilerle kaldırıldı. Ekipler tarafından trafiğin güvenli bir şekilde akışı sağlanırken, kazalara ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 06:35 Kaynak: İHA
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