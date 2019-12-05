İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu Mobilya Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi girişindeki trafik ışıklarında yavaşlayan Mehmet Demirtaş idaresindeki 42 RP 801 plakalı otomobile Hakkı Şen'in kullandığı 42 RT 321 plakalı otomobil, bu araca da Nevzat Özbek yönetimindeki 16 S 6158 plakalı servis minibüsü çarptı.
Kazada, Hakkı Şen'in sürdüğü otomobilde bulunan Gülçin ve Cemile Er ile minibüsteki Beyza Şen yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.