Son Dakika Haberleri: İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara kara yolu Mobilya Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi girişindeki trafik ışıklarında yavaşlayan Mehmet Demirtaş idaresindeki 42 RP 801 plakalı otomobile Hakkı Şen'in kullandığı 42 RT 321 plakalı otomobil, bu araca da Nevzat Özbek yönetimindeki 16 S 6158 plakalı servis minibüsü çarptı.

Kazada, Hakkı Şen'in sürdüğü otomobilde bulunan Gülçin ve Cemile Er ile minibüsteki Beyza Şen yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır
Baba, kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna 25 yıl hapis cezası verildiğini duyunca tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]