İnegöl'deki 5 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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İnegöl'deki 5 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi

6 saat önce

İnegöl Belediyesi, 3 kırsal mahallede kullanılmayan ve tehlike arz 5 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

İnegöl'deki 5 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi, System.String[]

İnegöl Belediyesi, 3 kırsal mahallede kullanılmayan ve tehlike arz 5 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.


Daha modern bir kent oluşturmak, gelecek nesillere güzel bir şehir miras bırakmak için çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan halk sağlığını tehdit eden durumlar da müdahale ediyor. İlçe halkının güvenliği için kullanılmayan metruk binalarla ilgili yıkım çalışmaları sürüyor. İnegöl Belediyesi, 3 kırsal mahallede 5 adet metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz hafta yapılan yıkımlarda Kınık Mahallesinde 106 ada 1 parselde bulunan metruk bina ve Yiğit Mahallesi'nde 115 ada 5 parselde bulunan metruk binaların yıkımları yapıldı. Süpürtü Mahallesinde ise 135/4, 135/5 ve 130/6 parselde bulunan 3 metruk binanın yıkım çalışması Fen İşleri ekipleri tarafından tamamlandı.


Sadece kırsal mahallelerde değil, kent merkezinde de tehlike arz eden ve halk sağlığını, güvenliğini tehdit eden benzer binalarla ilgili yıkım çalışmalarının süreceği ifade edildi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
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