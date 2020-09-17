İnegöl'deki berberde kişiye özel malzemeyle tıraş - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde berber İsrafil Yıldız (47), koronavirüs tedbirlerini müşteriye özel saç ve sakal tıraş malzemeleri kullanarak uyguluyor.

İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde 35 yıldır berberlik yapan İsrafil Yıldız, koronavirüs ile mücadele kapsamında örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. İş yerine dolap yaptıran Yıldız, müşterilerine özel olarak aldığı tıraş malzemeleri isimli ve fotoğraflı şekilde özel bölümlere yerleştirdi. Bugün yapılan denetimler sırasında iş yerini ziyaret eden İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü de, İsrafil Yıldız'ı tebrik ederek, teşekkür belgesi vereceğini söyledi.