İnegöl'deki berberde kişiye özel malzemeyle tıraş - Son Dakika

İnegöl'deki berberde kişiye özel malzemeyle tıraş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde berber İsrafil Yıldız (47), koronavirüs tedbirlerini müşteriye özel saç ve sakal tıraş malzemeleri kullanarak uyguluyor.

İnegöl'deki berberde kişiye özel malzemeyle tıraş, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde berber İsrafil Yıldız (47), koronavirüs tedbirlerini müşteriye özel saç ve sakal tıraş malzemeleri kullanarak uyguluyor.

İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde 35 yıldır berberlik yapan İsrafil Yıldız, koronavirüs ile mücadele kapsamında örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. İş yerine dolap yaptıran Yıldız, müşterilerine özel olarak aldığı tıraş malzemeleri isimli ve fotoğraflı şekilde özel bölümlere yerleştirdi. Bugün yapılan denetimler sırasında iş yerini ziyaret eden İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü de, İsrafil Yıldız'ı tebrik ederek, teşekkür belgesi vereceğini söyledi.

55 MÜŞTERİ İÇİN HAZIR, 55 MÜŞTERİ İÇİN DE MALZEMELER YOLDAMüşterilerin sağlığı için böyle bir uygulama geliştirdiğini belirten berber İsrafil Yıldız, "Bu uygulama bizim için de müşterilerimiz için de verimli oldu. Saç ve sakal tıraş malzemelerini kişiye özel hazırladık ve bunun için özel dolap yaptırdım. Daimi müşterilerimizin isimlerini ve fotoğraflarını dolaplardaki haznelerin üzerine yapıştırarak malzemelerini muhafaza ediyoruz. Bu şekilde güzel bir ortam oluşturduk inşallah devamı gelir. Şu anda 55 müşterinin malzemesi bu şekilde hazır. 55 tane müşteri için de yine sipariş verdim. Müşterilerimizin ve meslektaşlarımızın koronavirüs ile mücadelede hassas davranmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.KAYMAKAM DENETLEYEREK, TEBRİK ETTİDenetimler kapsamında iş yerine gelen Kaymakam Şükrü Görücü ise, "Ben bu işletme sahibini tebrik ediyorum bizi istediğimiz örnek bu. Berber arkadaşımız her türlü tedbiri almış ve kişiye özel malzeme kullanıyor. Koronavirüs ile mücadelede başarılı olmanın yolu da bu. Ben tekrardan özellikle teşekkür ediyorum. Diğer berberlere de örnek olsun. Biz bu arkadaşımıza bir teşekkür belgesi vereceğiz hep ceza yazmak olmaz" diye konuştu.

Yeniceköy Mahallesi, Şükrü Görücü, Koronavirüs, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'deki berberde kişiye özel malzemeyle tıraş - Son Dakika

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