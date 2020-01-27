İnegöl'deki kaldırım ve otopark çalışması tamamalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl'deki kaldırım ve otopark çalışması tamamalandı - Son Dakika

İnegöl'deki kaldırım ve otopark çalışması tamamalandı

6 saat önce

İnegöl Belediyesi, eski hastane önündeki alanda yaptığı düzenlemeyle kaldırımı daraltarak 20 araçlık otopark oluşturdu.

İnegöl'deki kaldırım ve otopark çalışması tamamalandı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, eski hastane önündeki alanda yaptığı düzenlemeyle kaldırımı daraltarak 20 araçlık otopark oluşturdu.


Çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar ile ihtiyaca cevap verebilen bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeni bir düzenleme gerçekleştirdi. Cadde üzerinde oldukça geniş haldeki kaldırımlar yapılan çalışmayla daraltılarak 20 araçlık cep otoparkı oluşturuldu.


Belediye Başkanı Alper Taban, yapılaşma ve düzenlemelerin nitelikli bir dönüşümü temsil ettiğini ifade etti. Taban, bu kapsamda çalışmalarını sürdürdüklerini de ifade ederek, "Bulunduğumuz alanda kaldırım, 20 araçlık otopark ve engelli vatandaşlarımız için yürüme yolu ve giriş çıkış için rampa çalışması yapıldı. Adnan Menderes Bulvarı Çimen Camii tarafındaki yolda park yeri yoktu. Bundan dolayı yol kenarına yapılan parklanma, yolu daraltarak tek şeride düşmesine neden oluyordu. Bu sebeple 6 metre olan kaldırım daraltılarak 3,5 metreye düşürüldü. 2,5 metre genişliğinde paralel cep otopark alanı ve otobüs durağı için de güvenli cep alanı oluşturuldu. Bu çalışmayla engelsiz İnegöl için de bir adım atmış olduk. Kaldırımda engelli vatandaşlarımız için de düzenleme yapıldı. Yapılan bu çalışma ile 20 araçlık otopark yeri düzenlenmiştir. Çalışmanın belediyemize maliyeti 25 bin TL'dir" dedi. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Menderes, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ALS hastası yaşlı kadının karnına yoğun bakımda kesici cisimle 'ATT' yazıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 23:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'deki kaldırım ve otopark çalışması tamamalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]