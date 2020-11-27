Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motosiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Kavşağında seyreden Levent Y. idaresindeki 16 LUK 14 plakalı otomobil, yol üzerinde geçiş yapmak için bekleyen Rıza Ö. idaresindeki 16 AIY 021 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! İnegöl'deki kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika