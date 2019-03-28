Son Dakika Haberleri: İnegöl'deki Kazada Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

İnegöl'deki Kazada Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İnegöl'deki Kazada Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda, Ramazan Aytekin (29) kontrolündeki 34 UP 4039 plakalı hafif ticari araçla İsmail Şenver'in (25) kullandığı 16 ACC 231 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şenver, yol ortasına savruldu.


Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Şenver'i İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.


Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:35 Kaynak: AA

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