İnegöl'deki meyve bahçelerinde soğuk havada budama mesaisi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyvecilikle uğraşan çiftçiler, ağaçlardaki verimi artırmak için soğuk hava şartlarına rağmen budama çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Kayapınar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Münir Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, budama mevsiminin kasım ayında başlayıp nisana kadar devam ettiğini söyledi.

Zor hava koşullarına rağmen bahçelere ağaçları budamaya gittiklerini belirten Efe, "Ağaçları budamazsak ölür gider ve verim vermez. Ağaçların verim vermesi için her sene bu şekilde budamaya devam ediyoruz." dedi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik de budanan ağaçtan daha iyi verim alındığını anlattı.

Çelik, şunları kaydetti:

"İsteyen kendi bahçesini budamasını yapıyor. Büyük bahçelere sahip olanlar ise yevmiye usulü adam tutuyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odamızın ortaklığında düzenlediğimiz 'budama kursları', üreticinin sadece kendi bahçesini budamasıyla kalmıyor, günlük 110-120 lira yevmiyeyle ek gelir sağlıyor. Yaptığımız çalışmaların faydasını görmek bizleri muylu ediyor. Budama da artık ilçemizde bir sektör haline geldi. İnegöl'deki bazı çiftçilerimiz hem İnegöl'de hem de farklı il ve ilçelere giderek budama yapıyor."