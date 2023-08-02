İnegöl'deki Mobilya Fabrikasında Yangın: 10 Fabrikaya Sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında dün çıkan yangın, 10 fabrikaya daha sıçradı. O esnada canlı yayın konuğu olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sıcak bölgeden bilgi verirken patlama meydana geldi. O anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün saat 16.25 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle artan alevler 10 fabrikayı da kullanılamaz hale getirirken, yangın kontrol altına alındı. Hasar tespit çalışmaları başlarken ekipler soğutma çalışması yapıyor.

CANLI YAYINDA KORKUTAN AN

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sıcak bölgede canlı yayında İHA muhabirine bilgileri aktarırken patlama meydana geldi. Patlama anı canlı yayına saniye saniye yansıdı.

RÜZGARIN DA ETKİSİYLE YAYILDI

Canlı yayında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Burada yaklaşık 110 dönüm arazi üzerinde saat 16.25 sıralarında tek parça halinde kurulu olan fabrikada bir yangın gerçekleşti. Buraya çok yakın olan bir itfaiye istasyonumuz var. Hızlı bir şekilde karadan müdahaleler başladı. İçerisinde mobilya firmaları da var, beraberinde tekstil, iplik üretimi yapan fabrikalar da var. Burası karma OSB. Şu an alevlerin devam ettiği bölümde yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam etti." dedi.