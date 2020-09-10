Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.
İnegöl- Alanyurt yolunda seyreden Seyit G. idaresindeki 16 KRN 23 plakalı otomobil, "Kamyon Garajı" mevkisinde, Mustafa B. idaresindeki 16 ANC 55 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu yaralanan sürücü Mustafa B, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 13:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika