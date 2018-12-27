Son Dakika Haberleri: İnegöl'deki Uyuşturucu Davasında Mütalaa Verildi

İnegöl'deki Uyuşturucu Davasında Mütalaa Verildi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

İnegöl'deki Uyuşturucu Davasında Mütalaa Verildi, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Nihat Arslan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mütalaa veren cumhuriyet savcısı, sanığın 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık tarafının mütalaaya karşı beyanda bulunması için duruşmayı 22 Ocak'a erteledi.

Sanık Arslan, geçen 12 Mayıs'ta İnegöl ilçesi Şebboy Caddesi'ndeki bir kafede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Üzerinde ve otomobilinde bir miktar bonzai bulunan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:12 Kaynak: AA

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