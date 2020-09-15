İnegöl'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçen cuma düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin ise Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındığı öğrenildi.