İnegöl'den Özalp'e gönül köprüsü kurdular

Bursa'nın İnegöl ilçesinden yola çıkan 34 gönüllü lise ve üniversite öğrencisi, Van'ın Özalp ilçesindeki Çırak Köyü İlkokulu'nu bakım ve onarımdan geçirip, öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenledi.

İnegöl Gençlik Merkezi'nin "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Van'a gelen öğrenciler, ilk olarak Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'i ziyaret etti.

Bursalı gençleri kaymakamlık toplantı salonunda ağırlanan Kaymakam Çelik, kendilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Buradan da Çırak Köyü İlkokuluna geçen gönüllü öğrenciler proje kapsamında okulda tadilat yaparak öğrencilerle yüz boyama ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Öğrenci ve öğretmenlerle halay da çeken gençler, proje kapsamında okula ve öğrencilere kırtasiye malzemesi, fen laboratuvarı malzemeleri, masa, sandalye, askılık ve çeşitli araç ve gereçler vererek, boya, badana yaptı.

Etkinliğe, Bursa Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Bursa Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Mürsel Kaya, İnegöl Gençlik ve Spor Merkezi Müdürü Recep Erdoğan,,Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin de katıldı.