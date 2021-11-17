İnegöl'den Somali'ye 60 bin dolarlık mobilya ihracatı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Afrika ziyaretlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinden Afrika kıtasına mobilya ihracatı artmaya başladı.

Somali ile ticaret anlaşması yapan İnegöl'deki bir koltuk fabrikası söz konusu ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştirdi.

Firma sahibi Eyüp Pamuk, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afrika kıtasına yapılan ziyaretler ve ekonomik iş birliği adımlarının ardından Doğu Afrika'da bulunan Somali'deki esnaf ve sanayicilerle anlaşma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ticari anlaşmalar çerçevesinde Somali'ye ihracata başladıklarını belirten Pamuk, "Geçen gün Somali'ye 60 bin dolar değerinde koltuk ihracatı yaptık. Mobilya ve koltuk üreticileri için Arap ve Avrupa ülkeleri kadar Afrika kıtasının da önemi bir hayli büyük." dedi.

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da Türkiye'nin mobilyadaki pazar payının dünyada arttığını, İnegöl'ün de bu işin başını çektiğini söyledi.

Tasarım, dizayn ve kalite açısından İnegöl'ün tüm ülkelerin dikkatini çektiğini ifade eden Ayhan, "Son zamanlarda Afrika'dan birçok ülke İnegöl'ü keşfetti. Fuarlarımızın meyvesini almaya başlıyoruz. Ummadığımız ülkelerden alıcılar geliyor. Bunlardan biri de Somali. Bizler de Afrika pazarına açılmaktan memnunuz." dedi.

Ülkenin en önemli ihtiyacının ihracat olduğunu dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerin bu satışlarda önemi büyük. Bu ziyaretlerde amaç dikkatleri çekmek. İthalatçı ülkelerle ihracatçıların bir araya gelmesini sağlamak. Dikkatler çekildi bu gezilerde. Bunların şu an meyvesini topluyoruz. Bu geziler ülkemize tanıtım anlamında ve güven anlamında çok faydalı. Türkiye'nin genel mobilya ihracatı 4 milyar doları geçti. İnegöl'de mobilya ihracatımız 650 milyon dolara yaklaştı. İlk hedefimiz İnegöl'de 1 milyar doları yakalamak. Türkiye genelinde ise hedef 10 milyar dolar. Bu yeni açılan Afrika pazarında ise Türk mobilyacısının hedefi 1 milyar dolar."