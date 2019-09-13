Son Dakika Haberleri: İnegöl'den Suriye'ye 500 çuval un
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İnegöl'den Suriye'ye 500 çuval un

46 dakika önce

Türk Kızılayı İnegöl Şubesi'nin koordinesinde, bir mobilya firması tarafından İdlib'e 500 çuval un gönderildi.

İnegöl'den Suriye'ye 500 çuval un, System.String[]

Türk Kızılayı İnegöl Şubesi'nin koordinesinde, bir mobilya firması tarafından İdlib'e 500 çuval un gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, İnegöllü hayırseverlerin bir güzelliğine daha şahit olduklarını söyledi.

Bir mobilya firması sahibi olan Muzaffer Yılmaz'ın kendisini aradığını anlatan Yılmaz, "İdlib'te yaşanan en son durumla ilgili ne yapabileceklerini söylediler. Biz de kendilerine ihtiyaçlarımızı izah ettik. Allah razı olsun kendilerine. Bugün İdlib'e 500 çuval yardımı yapıyoruz. Bir nebze de olsa kardeşlerimizin orada ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.


Tüm iş adamlarının desteklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Dünyanın her neresinde olursa olsun, yardımlarına devam eden Türk Kızılayı, bugüne kadar 147 ülkede yardım çalışmaları yaptığı gibi bugünde acil olarak Suriye'deki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muzaffer beye teşekkür ediyorum, Allah kabul etsin diyorum."

İş adamı Muzaffer Yılmaz ise yaptığı konuşmada, "Allah kabul etsin, çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. Allah kurtarsın diyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım tırı Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde dualar eşliğinde uğurlandı.

Türk Kızılayı, İnegöl, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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