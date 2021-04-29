İnegöl'den Suriyelilere 4 tır gıda ve mobilya gönderildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli savaş mağdurları için belediye ve Hayrat Vakfı iş birliğinde toplanan mobilya ve gıda ürünlerini taşıyan 4 tır bölgeye gönderildi.

OSB Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, bu tür organizasyonların kendileri için büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu söyledi.

Bu işlerin büyük bir sorumluluk ve şeffaflık gerektirdiğini belirten Arslan, "Çok şükür ülkemizde Kızılaydan tutun da Hayrat Vakfına kadar pek çok vakıf ve derneklerimiz var. Hem ülkemizde hem dünyanın dört bir yanında din, dil ırk gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese yardım elini uzatıyorlar. Bu bizim milletimizin yüceliğini, inanmışlığını, adanmışlığını gösteriyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da ramazan ayının yardımlaşmanın, birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığı günler olduğunu dile getirdi.

Vakıf yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eden Taban, "Hayır yapmanın mutluluğunu, hazzını herkesin yaşamasını canı gönülden arzu ediyorum. Bu sadece Suriye üzerinde de değil, nerede bir ihtiyaç varsa orada var olmak lazım. İyilikte de yarışmak lazım. Allah yapılan hayırları kabul etsin." diye konuştu.

Hayrat Vakfı İnegöl Temsilcisi Sabrihan Alemdar'ın da katıldığı törende dua edilmesinin ardından tırlar yola çıktı.