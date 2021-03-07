İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Göçmen'de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Göçmen'de mutasyonlu koronavirüs tespit edildi
07.03.2021 12:22
BURSA'da koronavirüs testi pozitif çıkan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen'de mutasyonlu virüs tespit edildi.
BURSA'da koronavirüs testi pozitif çıkan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen'de mutasyonlu virüs tespit edildi. İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, son günlerde çeşitli belirtilerin görülmesi üzerine PCR testi yaptırdı. Testin sonucu pozitif çıkarken Göçmen'de mutasyonlu virüs tespit edildi. Çin'den getirilen koroavirüs aşısının 2 dozunu da olan Göçmen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu