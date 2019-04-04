Son Dakika Haberleri: İnegöl Devlet Hastanesi'nde Kırmızı Alarm

İnegöl Devlet Hastanesi'nde Kırmızı Alarm

43 dakika önce

İnegöl Devlet Hastanesi'nde kırmızı alarm İnegöl Devlet Hastanesine getirilen kızamık hastası karantinaya alındıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık sebebiyle Devlet Hastanesi'ne getirilen hasta karantinaya alındı.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde kırmızı alarm
İnegöl Devlet Hastanesine getirilen kızamık hastası karantinaya alındı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık sebebiyle Devlet Hastanesi'ne getirilen hasta karantinaya alındı. Hastanede kırmızı alarm verirken, hastanenin bir bölümü giriş ve çıkışlara kapatıldı. Hastaneye gelen hastalar ve çalışanların maske takması dikkati çekti.
22 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir genç kız evinde fenalaşınca 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kızamık çıkartığı tespit edilen genç kız karantina altına alındı. Hastanede kırmızı alarm verilirken, acil servisin bir bölümü giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bulaşıcı hastalık sebebiyle hastane çalışanları ve acil servise gelen hastaların maske taktıkları görüldü. Kızamık çıkaran genç kızın tedavisinin arından taburcu edileceği ve evine gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:51 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, Devlet Hastanesi, Sağlık
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