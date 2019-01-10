İnegöl-Domaniç Yolunda Lodos Etkili Oluyor
1 saat önce
İnegöl-Domaniç yolunda şiddetli lodos etkili oluyor.
İnegöl- Domaniç
yolunda şiddetli lodos etkili oluyor. Bazı bölgelerde buzlanmalar meydana gelirken, araç sürücüleri dikkatli bir şekilde yollarına devam ediyor.
İnegöl-Domaniç yolunda kar yağışı durdu. Yağışların durmasıyla birlikte lodos etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgar ile birlikte dondurucu soğuklar bölgede devam ediyor. Yapılan tuzlama çalışmaları neticesinde yoldaki karlar erirken, kör noktalarda ise gizli buzlanmalar olduğu görüldü. Bu güzergahı kullanan sürücüler dikkatli bir şekilde seyrederken, lodosla birlikte İnegöl-Domaniç yolunda manzaraya hayran kalmamak elde değil. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
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