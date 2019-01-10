İnegöl-Domaniç Yolunda Şiddetli Lodos
1 saat önce
İnegöl-Domaniç yolunda şiddetli lodosBURSA - İnegöl-Domaniç yolunda şiddetli lodos etkili oluyor.
İnegöl- Domaniç
yolunda şiddetli lodos
BURSA - İnegöl-Domaniç yolunda şiddetli lodos etkili oluyor. Bazı bölgelerde buzlanmalar meydana gelirken, araç sürücüleri dikkatli bir şekilde yollarına devam ediyor.
İnegöl-Domaniç yolunda kar yağışı durdu. Yağışların durmasıyla birlikte lodos etkili olmaya başladı. Şiddetli rüzgar ile birlikte dondurucu soğuklar bölgede devam ediyor. Yapılan tuzlama çalışmaları neticesinde yoldaki karlar erirken, kör noktalarda ise gizli buzlanmalar olduğu görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:24 Kaynak: İHA
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