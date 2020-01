İnegöl'e 1 yılda 853 araçlık otopark - Son Dakika

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarıyla 853 araçlık otopark oluşturduklarını açıkladı.



İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2019 yılında yapım çalışmalarına aralıksız devam etti. İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2019 yılı içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle dur durak bilmeden hizmet atağını sürdürürken, merkez şantiyesinde konuşlanan yapım, yol, makine ikmal birimleriyle ve kırsal mahallelere ivedi bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, gönülden bağlı oldukları bu şehrin her bir noktasında var olmaya çalıştıklarını belirterek, "Dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu manada 7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2019 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah onları da hep birlikte yapacağız" dedi.



"3 kilometre asfalt, 16 kilometre sathi kaplama ve 15 kilometre ham yol çalışması yapıldı"



Nitelikli ve donanımlı personel ve ekipmanıyla İnegöl'ün her bir noktasında var olmaya çalışan Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2019 yılı içerisinde bağlı olduğu birimleriyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Taban, şöyle konuştu:



"İnegöl'e değer katacak projelerin bir bir hayata geçtiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde yol birimimiz yoğun mesai harcadı. Yıl içerisinde yürütülen asfalt çalışmalarında 6 mahallemizde 24 sokakta 6 bin 500 ton asfalt ile toplam 2 bin 850 metre yol asfaltlandı. Yine muhtelif adreslerde 10 bin ton asfalt yama yapılarak yolların bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Sadece asfalt değil, altyapısı henüz tamamlanmamış ancak acil müdahale bekleyen alanlarda sathi kaplama çalışmalarımız da gerçekleştirildi. 11 mahallemizde 70 sokakta 16 kilometre sathi kaplama çalışması yaptık. Bu çalışmalarda 115 dekar sathi kaplama ve 22 bin ton PMT serimi gerçekleştirildi. 11 mahallemizde de toplam 61 sokakta 15 bin 300 metre ham yol çalışması yaptık."



"2019 yılında 853 araçlık otopark yapıldı"



İnegöl'ün her bir noktasında ekiplerle var olmaya çalıştıklarını vurgulayan Taban, "Özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüz her alanda hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak çözümler üretmeye devam ediyor. Müdürlüğümüz bünyesinde Tretuvar Birimimiz 2019 yılında yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. 125 sokakta 31 bin metretüp bordür, 40 bin metrekare parke taşı uygulanarak daha temiz, düzenli ve modern bir kent oluşturmak adına çalışmalar yapıldı. Aynı şekilde 21 kırsal mahallemizde 23 bin metrekare toplamda 4 bin 600 metre uzunluğunda yola parke taşı kaplandı. 11 merkez mahallemizde de 25 sokakta 13 bin 200 metrekare, 2 bin 500 metre uzunluğunda parke taşı kaplama çalışması yapıldı. Tretuvar ve parke uygulamalarımız arasında en önemli çalışmalardan biri de mahalle otoparklarımız. Bilindiği üzere şehrimizde araç yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bizler de bu araç artışına paralel olarak yeni parklanma alanları oluşturmak için tüm şartlarımızı zorluyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz 2019 yılında 18 farklı noktada 500 araçlık otopark düzenlemesi gerçekleştirildi. Aynı zamanda Park Bahçeler Müdürlüğümüz de 353 araçlık otoparkı şehrimize kazandırdı. Toplamda 2019 yılında 853 araçlık otopark üretmiş olduk. Bu otoparklar özellikle mahalle aralarındaki trafik ve parklanma sorununa çözüm oluyor. İnşallah yeni yılda da yeni otoparklar üretmek adına çalışmalarımız devam edecek" açıklamasını yaptı.



Bursa'da ilk beton yolun İnegöl'de uygulandığını anlatan Taban, kırsal mahallelerde 8 mahalle konağının tadilatı, 9 kırsal mahalleye de futbol sahası yapıldığını vurguladı.



Taban, "İnegöl Belediyesi olarak sadece yaparak değil, aynı zamanda gerekli bölgelerde yıkarak da şehrimizi güzelleştirerek geleceğe taşıyoruz. 2019 yılında 12 adet mail-i inhidam, 15 kaçak yapı ve 7 kamulaştırma olmak üzere toplamda 34 bina yıkımı yapıldı. Yıkımlar sonucu tehlike arz eden binalar ortan kaldırılırken, yıkılan binaların yerlerine otoparklar, çıkmaz sokakların işler hale getirilmesi öncelikli çalışmalarımız oldu. Kaçak yapılarla mücadele konusunda da önemli adımların atıldığı bir yılı geride bıraktık. Bu anlamda kaçak yapılarla mücadelemizin devam edeceğini de ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Başkan Taban, 2019 yılında Fen İşleri Müdürlüğü'nün mevcut araç filosuna 64 yeni araç eklenerek toplam araç sayısının 225'e çıkarıldığını da sözlerine ekledi. - BURSA