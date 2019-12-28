İnegöl'e değer katanlar vefa gecesinde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl'e değer katanlar vefa gecesinde buluştu - Son Dakika

İnegöl'e değer katanlar vefa gecesinde buluştu

6 saat önce

Kent Konseyi ile İnegöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi' ilgi gördü.

İnegöl'e değer katanlar vefa gecesinde buluştu, System.String[]

Kent Konseyi ile İnegöl Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi' ilgi gördü. Bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen bu özel gecede İnegöl'ün kültür-sanat, spor, edebiyat, akademik alan ve daha birçok sektörde yetiştirdiği önemli isimler yeniden İnegöl'de buluştu.


Her yıl aralık ayında yapılan bu anlamlı program, Mobilya Müzesi Konferans Salonunda düzenlendi. "İnegöllülere Vefa ve Hatırlama Gecesi" bu yıl da tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi nostalji kuşağına dönüştü. Yıllar öncesinin hatıralarının canlandığı gecede Türkiye'ye mal olmuş 15 isim ilçe halkıyla buluştu. Ülkemize ve şehrimize değer katan 15 İnegöllüye plaket takdim edildi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Kent Konseyi ile birlikte bu akşam 6.ncısını gerçekleştirdiğimiz Vefa ve Hatırlama Gecemize hoş geldiniz. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Vefa, kelime itibariyle hatırlamak ve hatırlanmak duygusunu bana çağrıştırıyor. Gerek bu şehirde doğmuş büyümüş, gerek bu şehirde görev almış güzel hizmetler yapmış, izler bırakmış değerli büyüklerimizi burada hatırlamak bizler için gurur vesilesi. Bizleri kırmayarak geldiğiniz için her birinize teşekkür ederim. Bu güzel gecede farklı alanlardan, farklı branşlardan ilçemizin değeri olarak gördüğümüz kişileri tanıma ve tanıtma fırsatı bulacağız. Bu şehir gerçekten sizlerle gurur duyuyor. Yaptığınız işlerle sadece şehrimize değil, gittiğiniz yerlere de değerler kattığınızı biliyoruz. Bu güzel geceye katılan herkese gerek şehrim adına gerek kurumumum adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek bir selamlama konuşması yaptı.


Konuşmaların ardından gecenin onur konuğu olan siyasetçi, sporcu, sanatçı, akademisyen, ekonomist ve gazeteci olarak kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış, İnegöl'de doğmuş ve yaşamış ya da İnegöl'e hizmet etmiş 15 isim tek tek sahneye çağırılarak plaket, atkı ve hediye takdiminde bulunuldu. 15 isim, özgeçmişleri okunduktan sonra kısa birer konuşma yaptı. - BURSA

İnegöl Belediyesi, Kent Konseyi, Edebiyat, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:46 Kaynak: İHA
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