İnegöl'e yeni otopark - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, hayata geçirdiği otoparklarla ilçenin parklanma meselesine çözüm üretiyor. Süleymaniye Mahallesinde de 21 araçlık mahalle otoparkı hizmete girdi.

Bölgede koruluk alan etrafında yapılan düzenleme çalışması ve oluşturulan otoparkı Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Taban, inceleme sonrası bir açıklama da yaptı. Mahallelerin önemli ihtiyaçlarından birinin otopark olduğunu kaydeden Taban, "Bugün Süleymaniye Mahallemizde Hanedan Sokaktayız. Mahallelerimizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesi otopark alanları. Burada geçmişte dikilen koruluklarımız var, ağaçlarımız var. Kimlerin emeği ve katkısı varsa Allah razı olsun. Çünkü yeşil alan ve ağaç önemli, kıymetli. Bunları arttırabilme çabası ve gayretimiz devam edecek" diye konuştu.

Yapılan çalışmanın teknik bilgileri hakkında da konuşan Taban, "Burada arkadaşlarımız koruluk alanımız etrafındaki çevre düzenlemelerini gerçekleştirdiler. Kaldırım ve tretuvar çalışmalarını gerçekleştirdiler. Aynı zamanda da otopark oluşturmaya uygun alanlarda otopark imkanını oluşturdular. Temiz ve güzel şekilde de hayata geçirdiler projeyi. Yaklaşık 1800 m2'lik toplam alanda 21 araçlık otopark oluştu. Burada 1100 m2'lik de yeşil alan bulunuyor. Ağaç bulunmayan noktalara da ilave ağaçlar dikilerek yeşil alan zenginleştirilmeye çalışıldı. Sert zemin alanları ve kaldırım alanları da düzenlendi" dedi.

Araç artışının çok hızlı olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, "Şehrimiz için önemli bir eksik otoparklar. Çünkü araç artışı çok hızlı. Bundan dolayı da bizim bu artışa göre ve mevcut eksikleri de giderecek şekilde ilavelerimizi yapıyor olmamız lazım. Bazen ne kadar çok otoparkla uğraşıyoruz gibi yorumlanabilir. Ancak bu bizim şehrimizin önemli eksiklerinden biri. Bunu bir düzene koyamadığımızdan bu defa komşular arasında huzursuzluklar yaşanabiliyor. Vatandaşlarımızın araçlarını güvenli ve konforlu şekilde park etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda da mahallemizin, sokağımızın ve şehrimizin huzurunun artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Yapılan çalışma için arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - BURSA