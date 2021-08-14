İnegöl'e yeni piknik alanı - Son Dakika

İnegöl'e yeni piknik alanı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapımına 2019 yılı sonlarında başladığı Yenice Göleti Mesire Alanı'ndaki düzenleme çalışmalarını tamamlayarak şehre yeni bir piknik alanı daha kazandırdı.

Bursa'nın 17 ilçesinde altyapıdan kültür sanata kadar birçok çalışmaları ara vermeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konforlu ve keyifli vakit geçirebilecekleri yeni mekanları da şehre kazandırıyor. Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü marifetiyle 2019 Kasım ayında yapımına başlanan İnegöl ilçesindeki Yeniceköy Göleti kıyı düzenleme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni bir mesire alanı daha kazandırmış oldu.

Yenice Göleti Mesire Alanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Muhammet Ali Akaç'tan son durum hakkında bilgi alan Başkanı Alinur Aktaş, eksiklerin hızlıca giderilmesiyle Bursalıların mesire alanından daha fazla istifade edeceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda yatırımları hayata geçirdiğini belirten Başkan Aktaş, Yenice Göleti'nin de önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti. Piknik alanlarının ve yürüyüş yollarının özellikle hafta sonları büyük ilgi gördüğünü dile getiren Başkan Aktaş, "Yenice Mesire Alanı'nda özellikle bahar ve yaz aylarında Bursalılar aileleriyle hoşça vakit geçirebiliyor. Göletin etrafına bir buçuk kilometre yürüyüş yolu, yürüyüş yolu üzerinde aydınlatma, kamelyalar, piknik masaları, banklar ve çeşmeler yapıldı. Piknik alanları çevresine istinat duvarı ve panel çit yapılarak piknik alanı korunaklı hale getirildi. Bölge için 1 milyon 650 bin TL'lik bir bedel harcandı. Hemşerilerimizin bölgeyi kullanırken temizlik kurallarına dikkat etmesini istiyoruz. Sahip çıkmalarını arzuluyoruz. Sağlıklı bir şekilde kullanmak için iyi bir şekilde bakmak gerekir. Bursa'ya ve İnegöl'e hayırlı olsun" dedi.