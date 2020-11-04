Bursa'ya mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Bursa'ya mevsimin ilk karı düştü

BURSA - Kasım ayıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Çiftlik yaylası beyaza büründü.

Havaların iyice soğumasının ardından şehir merkezlerinde de soğuklar hakim olurken, bazı bölgelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. İnegöl'e bağlı Çiftlik yaylası da bunlarda biri. Yayla beyaz örtüyle kaplanırken ortaya muhteşem görüntüler çıktı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.