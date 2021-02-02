İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı tanıtıldı - Son Dakika

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde, genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitimlerine destek vermek ve eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulan İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfı kamuoyuna tanıtıldı.

Vakfın tanıtım toplantısında konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün kalkınmasında ortak fayda kuruluşu olarak eğitime dayalı sosyal dönüşümü sağlamayı vizyon edinerek vakfın kuruluşunu gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uğurdağ, vakıf olarak, ülkeye ve tüm insanlığa daha yararlı genç nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, eğitimlerine destek vermek ve bu doğrultuda eğitimle ilgili konularda kamu yararına faaliyetlerde bulunmak maksadıyla yola çıktıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin bilimin ve sanatın yanı sıra manevi değerlere sahip, kültür, örf ve geleneklerine bağlı, vatanına ve milletine faydalı bireyler olabilmeleri doğrultusunda her zaman yanlarında olacak ve onlara bu yolda ihtiyaç duydukları noktada destek sağlayacağız." diye konuştu.

Vakfın bir diğer amacının da yurt içi ve yurt dışında eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesin katkı sağlamak olduğunu aktaran Uğurdağ, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel, mesleki ve teknik Ar-Ge faaliyetlerini teşvik amacıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine destek olmak ve mesleki beceri kazanabilmelerine her surette yardımcı olmak da vakfımız hedefleri arasında yer almaktadır."

İTSO öncülüğünde kurulan İnegöl Eğitim ve Kalkınma Vakfının Yönetim Kuruluna Yavuz Uğurdağ başkanlık ederken, Halil Şekerci Başkan Yardımcısı, Metin Atış muhasip üye, Kenan Kender, Halil Malkaç, Bülent Tanrıkulu ve Fatih Öztürk ise üye olarak yönetimde yer aldı.

Vakıf mütevelli heyetinde ise Yavuz Uğurdağ, Kenan Kender, Bahri Urgun, Ali Ezim, Bülent Boztepe, Halil Malkaç, Hatun Malgaralı, Hüseyin Özdemir, Metin Atış, Murat Aydın, Nedim İncebay, Mahmut Demirtaş, Mustafa Şentürk, Sebahattin Göztepe, Muharrem Alginer, Ahmet Güleç, Mennan Portakal ve Ömer Yelken yer aldı.