Drone destekli gerçekleştirilen uygulama kapsamında kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve çeşitli kuralları ihlal eden sürücüler drone ile tespit edilerek haklarında cezai işlem tatbik edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnegöl'de drone ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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