İnegöl'de drone ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöl'de drone ile trafik denetimi yapıldı

20.09.2022 11:48

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde kırmızı ışık ihlali ve hatalı araç kullanımına yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Drone destekli gerçekleştirilen uygulama kapsamında kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve çeşitli kuralları ihlal eden sürücüler drone ile tespit edilerek haklarında cezai işlem tatbik edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE, 4 ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE, 4 ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İNEGÖL'DE, DRONLU DENETİMDE 16 SÜRÜCÜYE KIRMIZI IŞIK CEZASI İNEGÖL'DE, DRONLU DENETİMDE 16 SÜRÜCÜYE KIRMIZI IŞIK CEZASI
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de drone ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
09:58 Putin Batı'ya tehdit seviyesini artırdı: Blöf yapmıyorum, topraklarımızı korumak için her türlü silahı kullanırız
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:49:47. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de drone ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement