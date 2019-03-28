Son Dakika Haberleri: İnegöl Emniyeti Göz Açtırmıyor

İnegöl Emniyeti Göz Açtırmıyor

1 saat önce

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında uygulamaları sürdürüyor.

İnegöl Emniyeti Göz Açtırmıyor, System.String[]
Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı noktalarında uygulamaları sürdürüyor. Hocaköy kavşağında yapılan uygulamalara İnegöl Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin de katıldı. Yol uygulamasında gelen araçlar tek tek durdurularak didik arandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamalarla göz doldurmaya devam ediyor. İnegöl'ün farklı noktalarında yapılan uygulamalarda suçlulara göz dağı verilirken, nokta ve seyir halindeki denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu maddesi ele geçiriliyor. Dün gece çok sayıda polisin katılımıyla Hocaköy kavşağında Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin'in de katılımıyla araç ve şahıslar üzerinde uygulama yapıldı.

Gece yapılan uygulamada gelen araçlar tek tek durdurularak didik didik arandı. Aramalarda şahsıların GBT sorgulamaları ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren uygulamada çok sayıda araç ve şahıs kontrol edildi. Elleri tetik bekleyen polisler dosta güven suçlulara korku verdi. Uygulama esnasında evrakları eksik olan araç sürücülerine trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Araç aramalarında bir otomobilde ekmek bıçağı ele geçirildi. Polisler tarafından ekmek bıçağına el konuldu. Emniyet ekipleri bu tür uygulamalarına aralıksız devam edecekleri öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:42 Kaynak: İHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, 3. Sayfa
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