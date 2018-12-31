İnegöl Eski Belediye Başkanı Kemal Özkan Vefat Etti

Kemal Özkan için İnegöl Belediyesi önünde tören düzenlendi.

İnegöl'de 1955-1957 ve 1959-1960 yıllarında iki dönem Belediye Başkanlığı yapan Kemal Özkan, 98 yaşında hayatını kaybetti. İnegöl'ün yaşayan en eski Belediye Başkanı olan Özkan, 30 Aralık 2018 Pazar günü yaşamını yitirdi. Özkan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sani Konukoğlu camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı mezarlığına defnedildi.

BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Cenaze namazı öncesi 15.00'da İnegöl Belediyesi önünde Kemal Özkan için tören düzenlendi. Belediye önünde düzenlenen törene; Kaymakam Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Kemal Özkan'ın yakınları katıldı. Törene katılan Kemal Özkan'ın kız kardeşi Bediha Safsoy, burada son kez ağabeyinin tabutunu öptü. Bediha Safsoy, burada yaptığı konuşmada törene katılan herkese teşekkür ederek, "Ağabeyim iyi insandı. Allah hepinizden razı olsun. İnegöl insanına minnettarım. Allah iyiliklerini unutmasın. Ağabeyim için söyleyecek çok söz var ama siz onu benden daha iyi bilirsiniz" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Hayatını kaybettiğini duyunca başkanımıza veda programı düzenlemek istedik. Ailesine ulaştık. Yaptıkları hizmetler nedeniyle kendisinden Allah razı olsun. Kendisini çok iyi tanıyamadık ama gerçekten İnegöl'e iyi hizmetleri olduğunu biliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Kemal Özkan ağabeyimiz tam bir beyefendiydi. Vizyonu olan biriydi. Kendisiniz 2016 yılında ziyaret etmiştik. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

KEMAL ÖZKAN KİMDİR? (1920-2018)

1955-57 ve 1959-60 yılları arasında İnegöl Belediye Başkanlığı yapmış Kemal Özkan, 1920 İstanbul Üsküdar doğumludur. Öğretmen olan babası Ahmet Özkan'ın tayini üzerine geldikleri İnegöl'de İlkokulu sırasıyla Sülüklügöl, Süpürtü ve Gazipaşa ilkokullarında eğitim gördükten sonra ortaokulu İnegöl Ortaokulunda okumuştur. 1938 yılında Bursa Erkek Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul Ünv. Hukuk Fakültesinde eğitim alan Kemal Özkan, Fakülteyi bitirdikten sonra Bursa ve İnegöl'de avukatlık yapar. 1955-57 ve 1959-60 yılları arasında İnegöl Belediye Başkanlığı yapan Kemal Özkan, başkanlık görevini 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar sürdürür. 1959 yılında Sabri Erçoban, Mehmet Ali Sav gibi gönüllüleri İstanbul Ordu Mehteri kursuna göndererek Türkiye'nin ilk sivil mehteri olan İnegöl Mehter Takımını kurdurur. İnegöl Doğanspor kulübü yönetim kurulu üyeliği de yapan Kemal Özkan, 1971 yılına kadar İnegöl'de Avukatlık mesleğini icra ettikten sonra, yaşamının geri kalan kısmını İstanbul'da devam eder. Kendi döneminde sevilip sayılan, hizmetleriyle İnegöl'e farklı bir kent olgusu ortaya koyan, şehrimize önemli hizmetler vermiş Kemal Özkan, 30 Aralık Pazar günü vefat etmiştir.