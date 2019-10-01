İnegöl fuara hazır

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, bu yıl 7-12 Ekim tarihleri arasında 42. kez düzenlenecek olan MODEF EXPO "Uluslararası Mobilya Fuarı" hazırlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Yavuz Uğurdağ, MODEF EXPO'nun bir fuardan daha fazlası olduğunu belirterek tüm ilçenin bu fuara odaklandığını, çalışmaların en ciddi şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

İNEGÖL MOBİLYASI DÜNYAYA AÇILIYOR

Fuar alanının ilave portatif bina ile toplamda 27 bin 100 metrekare olduğunu ve bu alanda 184 firmanın boy göstereceğini belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, "Geçtiğimiz yıl 5 kıtadan 92 ülke, fuarımızı ziyaret ederek İnegöl Mobilyasını yerinde incelediler. Dış ticaret ekibimiz son fuardan bu yana gerçekleştirdikleri çalışmalarla ziyaretçi ülke sayısını 100'e çıkarmak adına gayret sarf ettiler. Fuara yurt dışından davet ettiğimiz profesyonel mobilya alıcılarının uçak ve diğer ulaşım giderleri ile konaklamalarını karşıladık. Bu girişimlerimizin olumlu sonuçlanacağını ve İnegöl'e büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla MODEF EXPO Fuarını ve İnegöl Mobilyasını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."

ULUSAL KANALLARDA İNEGÖL MOBİLYASINI ANLATIYORUZ

Yurtiçi pazarından da yoğun katılımcı beklediklerini belirten Başkan Uğurdağ, "Önceki fuarlarda 25 bin dolayında olan ziyaretçi sayısını bu fuarda daha da yukarılara çalışacağız. Fuarın etkin şekilde tanıtılması amacıyla ulusal TV, radyo, gazete ve dergilerde tanıtım çalışması yapıyoruz. Ayrıca fuar katılımcısı firmaların ve nakliye firmalarının desteği ile de yurt içindeki mobilya mağazalarına fuar biletlerini dağıttık. Şu an ise ulusal çapta yayın yapan haber kanallarında canlı yayınlara katılarak fuarı anlatıyoruz ve bu programlarda Türkiye'deki mobilyacıları fuarımıza davet ediyoruz."

SEKTÖRÜN ÇIKIŞ ANAHTARI OLACAK

Yaşanan ekonomik sorunları aşma noktasında MODEF EXPO'nun, sektörün çıkış anahtarı olacağını belirten Başkan Uğurdağ, "Başarılı bir fuar gerçekleştirmek için MODEF Fuar şirketi olarak profesyonel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Fuarımız ihracat odaklı bir fuar olacak. İnegöl mobilya ihracatına ve ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkıyı sağlamak adına büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MODEF Fuar organizasyonumuz, firmalarımızın daha fazla ürün satabilmelerine ve İnegöl mobilyasının dünyaya tanıtılmasına aracı oluyor."

İnegöl'ün mobilya sektöründe ilkleri başarmış bir şehir olduğunu aktaran Başkan Uğurdağ, "Şehrimiz ilkleri başardığı için mobilya üretim ve satış merkezi olmuştur. Katılımcı firmalarımız, bu yıl çok iddialı ürünler tasarlayıp ürettiler ve hazırladıkları birbirinden özel tasarımlarını fuarda sergileyecekler. Her biri çok özel olan yeni sezon ürünler, sağlamlıkları ve fiyat avantajları ile dikkatleri üzerine çekecek. Bu yıl İnegöl'ün tüm mobilyacıları büyük bir heyecanla fuara hazırlanıyorlar. Şehirde yaşayan herkes bu heyecanı ve coşkuyu hissediyor. Fuarımızın ilçemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.