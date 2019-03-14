Son Dakika Haberleri: İnegöl, geleneği bozmadı, dış ticaret hacmi %7 arttı

İnegöl, geleneği bozmadı, dış ticaret hacmi %7 arttı

1 saat önce

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün 2018 yılı Dış Ticaret İstatistikleri'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

İnegöl, geleneği bozmadı, dış ticaret hacmi %7 arttı, System.String[]
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün 2018 yılı Dış Ticaret İstatistikleri'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yavuz Uğurdağ, 2018 yılında İnegöl dış ticaret hacminin 1 milyar 275 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:15 

Yavuz Uğurdağ, İnegöl, Ekonomi
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