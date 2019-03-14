İnegöl, geleneği bozmadı, dış ticaret hacmi %7 arttı
1 saat önce
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl'ün 2018 yılı Dış Ticaret İstatistikleri'yle ilgili açıklamalarda bulundu.
İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ
, İnegöl
'ün 2018 yılı Dış Ticaret İstatistikleri'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yavuz Uğurdağ, 2018 yılında İnegöl dış ticaret hacminin 1 milyar 275 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:15
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