Son Dakika Haberleri: İnegöl Genelinde Yoğun Sis Hakim

İnegöl Genelinde Yoğun Sis Hakim

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis devam ediyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan yoğun sis devam ediyor. Sis nedeniyle şehir merkezi dahil Bursa Ankara yolu, İnegöl Alanyurt yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Araçlar trafikte ilerlemekte zor anlar yaşıyor.

İnegöl'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava ve yoğun sis nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde gerçekleşen yoğun sis ve yağmurlu hava hakim oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metrenin altına düştü.

Yoğun sis altında trafikte ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Dörtlü flaşörlerini açarak ilerleyen araçlar görüşün tamamen kaybolduğu anlarda araçlarını durdurmak zorunda kaldılar. Yoğun sis nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:50 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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