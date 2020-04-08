İnegöl halk otobüslerinde maske dağıtımı başladı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, halk otobüslerinde maskesi bulunmayan vatandaşlara dağıtılmak üzere hazırlanan maskeleri İNULAŞ yetkililerine teslim etti. Maskelerin otobüslerde dağıtımları başladı.



Korona virüs salgını sonrası Türkiye'de maske üretimine başlayan ve İNESMEK gönüllü kursiyerlerinin de katılımıyla adeta dev bir gönüllü organizasyonu oluşturan İnegöl Belediyesi, bugüne kadar 35 bin maske üretti. Sağlık personeli, kolluk kuvvetleri ve resmi kurumlar başta olmak üzere vatandaşın toplu olarak bulunduğu alanlarda da dağıtılan maskeler, halk otobüslerinde de dağıtılmaya başladı.



İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, İNESMEK usta öğreticileri ve kursiyerlerinin halk otobüslerinde dağıtılmak üzere hazırladığı maskeleri İNULAŞ yetkililerine teslim etti. Maskelerin bittikçe yeniden temin edileceği ifade edildi. Duraklarda otobüslere teslim edilen maskelerin, halk otobüslerini kullanan ve maskesi olmayan vatandaşlara şoförler tarafından verileceği belirtildi. İlk maskelerin dağıtımında Zabıta Müdürlüğü personeli de hazır bulundu. Vatandaşlara maskeler otobüste takdim edildi. - BURSA