İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı - Son Dakika

İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı

Kurban bayramına 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarları olan İnegöl hayvan pazarının kurban bayramı için yer kiralama işlemi bugün yapıldı.

İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı, System.String[]

Kurban bayramına 1 buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarları olan İnegöl hayvan pazarının kurban bayramı için yer kiralama işlemi bugün yapıldı. İhaleye çıkarılan 201 kotradan 97'sinin satışı gerçekleştirilirken, Belediye bu kiralamalardan 178 bin 500 TL gelir elde etti.


Bölgenin en hareketli ve rağbet gören hayvan pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarı, kurban bayramı öncesi yapılan kiralama ile bu yıl da kurbanlık piyasasının önemli merkezlerinden biri olacağını gösterdi. İnegöl Hayvan Pazarında kurbanlık hayvan satış yeri kiralama işlemi bugün saat 10.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirildi. Çok sayıda vatandaşın kotra kiralamak üzere hazır bulunduğu salonda, açık arttırma usulü ile yapılan kiralamalar sonucunda 201 kotradan 97'sinin satışı gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın'ın Başkanlığında gerçekleştiren kotra kiralamalarında, İnegöl Belediyesi 178 bin 500 TL gelir elde etti.


Başkan Yardımcısı Emin Dündar'ın da takip ettiği kotra ihalesinde, katılımcılara yönelik bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, satışlarla ilgili bilgiler verdi. Aydın, "Kurban bayramına bir buçuk ay gibi kısa bir süre kalırken, bölgenin en hareketli hayvan pazarı olan İnegöl Hayvan Pazarının kurban bayramı için yer kiralama işlemini gerçekleştirmek adına toplanmış bulunuyoruz. Yapacağımız kiralama işleminin şimdiden hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor, ilçemizden ve şehir dışından gelen tüm misafirlerimize Belediye Başkanımız Alper Taban ve şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Her yıl olduğu gibi hayvan pazarında yer alan kotralarımızın kiralama işlemini bu yıl da şeffaf bir ortam içerisinde, ayrımcılık olmadan, en fazla değeri veren vatandaşımıza kiralama işlemini gerçekleştireceğiz" dedi.


Amacın şeffaf bir yönetim olduğuna dikkat çeken Aydın, "Geçtiğimiz yıl başka bir salonda yine benzer bir ihale gerçekleştirdik. Bu şekilde açık arttırmayla kotraları satmamızın sebebi, yılbaşına kadar isteyenler kotraları gelip satın alabiliyorlar. Ancak alamayanlar gelecek burada eşit şartlarda, ilan ettiğimiz şartnameye göre kotrasını alıp, günü geldiğinde de hayvan pazarına yerini açıp kurbanlık satışına başlamasını sağlamak. Amacımız şeffaf olmak. Bu yıl zor bir dönemden de geçiyoruz. Bir pandemi süreci içerisindeyiz. İnşallah hem ülkemiz hem dünya bunu en kısa sürede atlatır. Bu yıl hedefimiz yeni hayvan pazarında sizleri ağırlamaktı. Ancak korona virüs sürecinden dolayı bu geriye ötelendi. Ama bu proje İnegöl Belediyesi'nin hedefinde var" diye konuştu.


Açıklamanın ardından kotra kiralama işlemine geçildi. Küçükbaş kurbanlık hayvanların bulunacağı kotraların satışıyla başlayan kiralamalar, daha sonra büyükbaş hayvanlar için ayrılan bölüme geçildi. Kurbanlık satıcılarının yoğun ilgi gösterdiği kotra kiralamalarında toplam 201 kotra satışa sunuldu. 53 kurbanlık satıcısı, 97 adet kotrayı kiraladı.


Boşta kalan kotraların kiralanma işleminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kira Servisinden gerçekleştirileceği ifade edilirken, hayvan pazarının ise 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu. Bu tarihten önce pazara kurbanlık girişi yapılmasına müsaade edilmeyeceği de belirtildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl hayvan pazarının kotra kiralamaları yapıldı - Son Dakika

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