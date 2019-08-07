İnegöl heyetinden Başkent çıkartması

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican, Salı günü Ankara'ya çıkartma yaptı. İnegöl heyeti, Başkentte Bakanlar ve Bürokratlar ile görüştü.

İLK DURAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Gün boyu süren yoğun programların ilk durağı Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşen Milletvekili Gürel, Başkan Taban, İlçe Başkanı Ersan ve Milli Eğitim Müdürü Bilican, İnegöl'e ziyaret gerçekleştiren Bakan Selçuk'a iadeyi ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında İnegöl'ün eğitim konuları masaya yatırıldı. Heyet, Bakan Selçuk'tan ileriye dönük proje ve çalışmalar için de destek talebinde bulundu.

GENÇLİK İLE ALAKALI PROJELER İSTİŞARE EDİLDİ

İnegöl heyeti Ankara'daki ikinci ziyaretini ise Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu ile makamında bir araya gelen İnegöl heyeti, buradaki görüşmede de İnegöl için daha önceki görüşmelerde gündeme gelen Gençlik ile alakalı projeler üzerinde istişareler yaptı.

TOKİ BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜLER

Heyetin üçüncü durağı TOKİ oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ile görüşen İnegöl Heyeti, İnegöl'de önümüzdeki dönemlerde yapılması planlanan ve şu an için saha çalışmaları aşamasında olan toplu konut projeleri ile alakalı istişarelerde bulundu. TOKİ tarafından görevlendirilecek bir ekiple saha çalışmasını beraber yapmak İçin fikir birliğine vardı.

BAKAN VARANK ZİYARET EDİLDİ

Heyetin Ankara temaslarındaki son durağı ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın makamı oldu. Yerli otomobil tanıtım toplantısı için Bakan Varank'a tebriklerini ileten İnegöl heyeti, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.