İnegöl Hilmiye Mahallesi'nde yeni yerleşim yeri oluşturuluyor - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Hilmiye kırsal Mahallesi'nde şehirden köye dönüşü sağlayacak proje kapsamında oluşturulan yeni yerleşim alanının yollarını açmak için çalışmalara başladı. Bölgede 18 dönüm arazi üzerinde 27 binadan oluşan örnek bir proje hayata geçirilecek.



Hilmiye Mahallesi'nde köyden kente göçü tersine çevirip şehirden köye dönüşü başlatacak örnek bir projenin startı erildi. Muhtarlık öncülüğünde başlayan proje kapsamında köyde yeri olmayan vatandaşların geri dönebilmesi için 18 dönümlük arazide 27 binadan oluşan örnek bir yaşam alanı oluşturulacak. Bu çalışma için İnegöl Belediyesi de yeni yerleşim alanının yollarının açılması çalışmalarına başladı.



Toplamda 4 bin metre uzunluğunda yol açacak olan ekipler, 9 bin metreküp kazı ve 2 bin metreküp dolgu çalışmasıyla ham yolları hazırlayacak. 4 bin ton alt temel malzemesiyle yol çalışmaları tamamlanacak. Toplam maliyeti 180 bin TL olan çalışmayı, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, "Bugün Hilmiye Mahallemizde yol açma çalışmalarını yerinde incelemek için bir araya geldik. Burada geçmişte gerek muhtarımız gerek mahalle sakinlerimizin bizlere gelen önerileriyle burada bir planlamaları vardı. Burada inşallah merkezden köylerimize dönüşün güzel bir örneğinin oluşturulması adına bir konut projesi gerçekleştirilmiş olacak. 18 dönümlük alanda 27 bina yapılmış olacak ve gördüğünüz gibi Oylat sınırlarında ormanlık alan içerisinde suyuyla, havasıyla çok güzel bir yaşam alanı oluşmuş olacak" dedi.



Bölge olarak kaplıcalarıyla, şifalı sularıyla, doğasıyla önem arz eden bir lokasyon olduğuna vurgu yapan Taban, şöyle devam etti: "Bu değerlerimizin farkında olarak adımlar atmak istiyoruz. Burada da inşallah hem mahalle sakinlerimizin yeni bir yaşam alanı oluşmuş olacak hem de köyle irtibatı olan vatandaşlarımızın tekrar köyüne gelmesi, burada yaşamasıyla ilgili bir güzellik ortaya çıkacak. Hilmiye Mahallemizin bir özelliği var. Marmara bölgesinin en uzun, Türkiye'nin ise 2'nci uzun köyü durumunda. Yola paralel cephe noktasında bu özelliği taşıyor. Görsel kimliğiyle de dikkat çeken bir mahallemiz. Ben bölgenin turizm açısından da bundan sonra daha fazla pay alacağını düşünüyorum bölgenin. Çünkü bunlar Allah'ın bizlere bahşettiği güzellikler. Burada yaşayan ağabeylerimizin, büyüklerimizin bugüne kadar yaptıkları var. Ben çok teşekkür ediyorum. Bölgenin tanınması, bu güzellikleri hayata geçmesi için hep birlikte bundan sonra buna daha fazla katkı vererek, bölge tanınırlığının Türkiye sınırlarının dışına taşınması adına gayret sarf edeceğiz. Daha önce de özellikle ifade ettim; Türkiye'den neden bir Davos çıkmaz. Baktığınızda ülkemizin her köşesi cennet. Bizim buradaki güzelliklerimiz de bana göre Davos'u çağrıştıran doğal güzellikler. İnsan eliyle de güzelleştirerek çok daha güzel noktaya getirmemiz mümkün gözüküyor. Arkadaşlarımız başlayan çalışmayı kısa sürede tamamlayacak. Bittiğinde de inşallah gelip burada görmek hepimize nasip olsun. Daha güzel hizmetlerle de karşınızda olacağız" - BURSA