İnegöl için işbirliği - Son Dakika

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, ilçenin ortak değerleri için bir araya geldi.

İTSO heyeti ile İnegöl Belediyesi birim sorumluları, bir hafta süren toplantılarda ortak hedefler doğrultusunda yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişareler gerçekleştirdi. İnegöl'ün tanıtımı, ortak gayeler istikametinde çalışmalar yapmak ve benzeri konular üzerinde İnegöl Belediyesi'nin ilgili müdürleri ve İTSO temsilcileri karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. İnegöl Belediyesi encümen salonunda yaklaşık bir hafta süren birim müdürleri ile istişare toplantılarında, İnegöl ortak paydasında yapılabilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Alınan kararların kurumlar arasında değerlendirilerek ilerleyen günlerde hayata geçirilmesi hedefleniyor. - BURSA