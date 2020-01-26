İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde - Son Dakika

İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekibi, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



İnegöl İHH Başkanı İlhan Tatlı, deprem bölgesinde yaptığı açıklamada, "Şuan Elazığ'ın Susurluk Mahallesi'ndeyiz. İki gündür buradaki arama kurtarma çalışmalarına katılıyoruz. Arkamda gördüğünüz binada dün geceden bu yana çalışma yapıyorduk, belki bir umutla kalan kişileri sağ çıkarabiliriz diye. Ama sabah saatlerinde 9 kişiden 3 kişinin cansız bedenini çıkardık, diğer kalan kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu depremde 35 vatandaşımız hayatını kaybetti, 45 vatandaşımızı ise canlı olarak çıkarabildik. Devletimizle, halkımızla hep birlikte olduk, kalbimiz bura için çarptı. Burada çalışmalara devam ediyoruz 24 saat boyunca" dedi.



İnegöl'den 5 kişilik ekiple bölgeye geldiklerini ifade eden Tatlı, "Bir kısmı çalışıyor, bir kısmı dinleniyor 24 saat boyunca. Allah'tan dileğimiz odur ki bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - BURSA