İnegöl ilçesinde engelli vatandaşların araçları ücretsiz tamir ediliyor - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan Engelsiz Tamir Atölyesi'nde, engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalye ve akülü araçların tamiratı ücretsiz yapılıyor.

İnegöl Belediyesince 2 ay önce kurulan atölyede şimdiye kadar 20 engellinin aracının tamir ve bakımı gerçekleştirildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamada, DOSTUM Tesisleri içinde oluşturdukları atölyede engel raporu bulunan vatandaşların arızalanan araçlarının tamir ve bakımını yaptıklarını bildirdi.

Vatandaşların belediyeye telefonla ulaştıklarını belirten Taban, şunları ifade etti:

"Arkadaşlarımız kısa süre içerisinde bulunduğu yerden gelip aracı alıyor. Atölyede gerekli bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra da teslim ediyoruz. Vatandaşımızın yolda kalma gibi bir durumu olduğunda ise yedek bir araç götürüp kendisine teslim ediyoruz. Verdiğimiz araç tamir süresince kendilerinde kalıyor. Amacımız hem engelleri ortadan kaldırabilmek hem de hayır duası alabilmek. Arkadaşlarımız bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor."