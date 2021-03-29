İnegöl ilçesinde park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobil elektrik aksamından kaynaklandığı iddia edilen yangında kullanılmaz hale geldi.
Yüksel B'ye ait 16 ZH 297 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Yeşil Turna Sokak'ta park halindeyken yanmaya başladı. Kısa sürede otomobili saran alevlerin fark eden vatandaşlar durumu, itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Otomobilin elektrik arızasından kaynaklandığı öne sürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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