İnegöl ile ilgili bütün bilgiler tek adreste toplandı - Son Dakika

İnegöl ile ilgili bütün bilgiler tek adreste toplandı

04.01.2021 15:24
İnegöl ile ilgili bütün bilgiler tek adreste toplandı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, ilçeyle ilgili pek çok bilginin tek adreste toplandığı Kent Rehberi Uygulamasını hizmete aldı.

İnegöl Belediyesi, ilçeyle ilgili pek çok bilginin tek adreste toplandığı Kent Rehberi Uygulamasını hizmete aldı. İnegöl Belediyesi mobil uygulaması ve https://kentrehberi.inegol.bel.tr adresinden ulaşılabilen kent rehberinde; adres sorgulamaları, parsel sorgulamaları, önemli yerler ve nöbetçi eczaneler ve toplanma alanları gibi bilgiler yer alıyor.

İnegöl Belediyesi, akıllı şehir hedefine doğru bir adım daha atarak çok fonksiyonlu kent rehberini hizmete aldı. şehirle ilgili pek çok bilginin tek adreste toplandığı Kent Rehberi Uygulamasına, İnegöl Belediyesi Mobil Uygulaması ve https://kentrehberi.inegol.bel.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, kent rehberi uygulaması hakkında bugün beraberindeki Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı ile İmar ve Şehircilik Müdürü Semih Karakaş'ın iştirakiyle basın toplantısı düzenledi. Encümen salonunda yapılan toplantıda, uygulama kamuoyuna tanıtıldı. Taban, basın toplantısına yeni yılı kutlayarak başladı. Taban, "Yeni bir yıla başladık. İnşallah sağlıklı, sıhhatli güzel bir yıl geçiririz" dedi.

Dijitalleşme adımları sürüyor

Sürekli olarak dijitalleşme adına adımların atıldığını hatırlatan Taban, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi sürekli olarak dijitalleşmeye, dijital çözümleri kullanmaya gayret ettiğimizi ifade ettik. Bu değişim ve dönüşümleri kurumumuzda yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Neler yaptığımızı çok kısa hatırlatmak gerekirse; özellikle belge yönetim sistemlerimizi, beraberinde elektronik imza kullanımlarının tamamını dijital ortama taşımıştık. Saha ekiplerimizde, zabıtamızda, daire müdürlerimizde tablet kullanımları ve hakeza akıllı yazılım uygulamalarının kullanımıyla alakalı adımlar atmıştık. Bunlar uygulanmaya devam ediyor. Bugün de bu uygulamanın yeni bir boyutunu tanıtacağız."

"Bu uygulamaların tamamı, akıllı şehir dediğimiz kavrama hizmet eden, bizi oraya götüren adımlar olarak düşünebiliriz. Bugün Kent Rehberi Haritasını tanıtmak istiyoruz sizlere. Elimizde bir harita var ama bu harita ne işe yarar dediğimizde; yine dijital ortamda ve elimizin altında gerek İnegöl Belediyesi uygulamasını indirerek gerekse kentrehberi.inegol.bel.tr adresinden de erişmenin mümkün olduğu bir harita. Bu haritalar akıllandırılmış haritalar. Eskiden kitap şeklinde haritalar olurdu. Türkiye'nin coğrafi ve siyasi haritalarını buradan görürdük. Biz burada elimizin altında mobilite kazandırdığımız, gerek cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarda, internetin olduğu her alanda kent rehberi haritalarına ulaşarak elde etmek istediğimiz verilere ulaşabiliriz. İçerik olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz burayı besliyor. Yine Bilgi İşlem Müdürlüğümüz de bu yazılımın hayata geçmesi, işletilmesi ve sürdürülmesinde süreçleri takip ediyor. Özellikle imar faaliyetleri noktasında da ya da şehirle ilgili bir takım haritasal anlamda bilgileri alma anlamında herkesin kullanabileceği bir platform. Bu uygulama ile ilçenin adresleri mahalle, cadde, sokak, kapı numarası, kadastral anlamda ada parsel gibi, eczane, hastane, okul, cami gibi önemli yerler ve daha birçok veriyi burada tek bir adres üzerinden vatandaşlarımız görebilirler. Burada adres sorgulamaları yapılabilir. Belediyemiz sınırları içerisinde aradığınız adrese basit bir ara yüzle hızlı şekilde ulaşmanız mümkün. Ayrıca harita üzerindeki adres nesnelerine tıklayarak bu nesnelerin adres bilgisini, fotoğraf ve detaylarını öğrenebilirsiniz. Parsel sorgulama yapabilirsiniz. Burada kırsal alanlarımı var sonradan mahalleye dönüşen. Bu kırsal mahallelerimizin yerleşik alan içerisinde mi gelişme alanı içerisinde mi gibi pek çok verisini görebilir, üzerinden çizimler yapabilirsiniz. Nöbetçi eczane ve sağlık merkezlerinin yerlerinin görünmesi gibi bilgiler de burada yer alıyor. Aynı zamanda tarihi mekanlar da burada işaretli. Burası gizli bir hazine gibi. İnegöl'le ilgili pek çok bilgiye erişilebiliyor." - BURSA

İnegöl ile ilgili bütün bilgiler tek adreste toplandı
İnegöl ile ilgili bütün bilgiler tek adreste toplandı

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Harita, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İnegöl ile ilgili bütün bilgiler tek adreste toplandı - Son Dakika


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