Son Dakika Haberleri: İnegöl Jandarmadan Kumar Operasyonu

İnegöl Jandarmadan Kumar Operasyonu

44 dakika önce

Bursa İnegöl jandarma ekipleri Yeniceköy mahallesinde kumar oynatıldığı iddia edilen depoya baskın yaptı.

İnegöl Jandarmadan Kumar Operasyonu, System.String[]
Bursa İnegöl jandarma ekipleri Yeniceköy mahallesinde kumar oynatıldığı iddia edilen depoya baskın yaptı.

Baskında 3 adet sigara makinesi ve 1 adet şans oyun makinesine el koyulurken olayla ilgi bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Jandarma ekipleri Yeniceköy mahallesinde K.A. isimli şahsın Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yeri ile bitişik deposunda kumar oynatıldığını tespit etti. Ekipler tarafından depoya yapılan baskında 3 adet sigara makinesi ve 1 adet para atılmak suretiyle şans oyunu makinesi ele geçirildi. Jandarma makinelere el koyarken, olayla ilgili K.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:51 Kaynak: İHA

Bursa, Yeniceköy, Jandarma, İnegöl, 3. Sayfa
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