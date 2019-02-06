Son Dakika Haberleri: İnegöl Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

İnegöl Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından yapılan aramalarda üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yapıp aynı zamanda kullandığı ihbarın alan jandarma yapılan takibin ardından şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin üzerinde yapılan aramada 2 gram metemfetamin, anahtar görünümlü hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. A.K. adliyeye sevkedilirken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Bursa, Jandarma, İnegöl, 3. Sayfa
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