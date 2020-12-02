İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi "tek kullanımlık önlük" ihracatına başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyetlerini sürdüren İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi (KAGİKOOP) "tek kullanımlık önlük" üretiminde ilk ihracatını Slovenya'ya yaptı.

Kısa süre önce kurularak çalışmalarına başlayan KAGİKOOP, çalışmalarının karşılığını almaya başladı. İnegöllü kadın girişimcilerin yer aldığı kooperatifte üretilen tek kullanımlık önlüklerden 60 bin adedi, konteynerle Slovenya'ya gönderildi.

ABD, İtalya ve bazı Balkan ülkelerine de ihracat için girişimler sürüyor.

Kooperatif başkanı Enerjin Baloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi olarak kurulduğumuz günden bu yana birlik ve beraberlik içinde büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm kadınlarımızın ortak gayretleri ve özverili çalışmaları sonucunda ürettiğimiz tek kullanımlık önlüklerimizi Slovenya'ya göndererek kooperatifimizin ilk ihracatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun yanı sıra birçok ülke ile yeni ihracat çalışmaları noktasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Girişimci ruhlu kadınlarımızın bu gayret ve isteklerinin karşılığını alabildiklerini görmek bizim için büyük bir mutluluktur. İnegöllü kadın girişimcilerimizin daha iyi noktalara gelebilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı zamanda, ilk aşamada yurt içi pazarına yönelik olarak, sadece kadın emeğinin değerlendirildiği, satış ve pazarlamasının yapıldığı e ticaret sitemiz olan www.kagishop.com da aktif olarak faaliyetine başladı."

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise başarılı çalışmalarından dolayı kooperatif üyelerini tebrik etti.

Uğurdağ, "Kadının olduğu yerde bereket, özen ve düzen vardır. İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifimiz bunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Yapacakları tüm çalışmalarında yanlarında olduğumuzu belirterek, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.