Son Dakika Haberleri: İnegöl Kaymakamı Görücü, Yılbaşında Görev Yapan Polis ve Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti

İnegöl Kaymakamı Görücü, Yılbaşında Görev Yapan Polis ve Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti

1 saat önce

İnegöl Kaymakamı Görücü, yılbaşında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ettiBURSA - İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkan Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 2018 yılın son dakikalarında şehrin huzuru ve için görevleri başında olan...

İnegöl Kaymakamı Görücü, yılbaşında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti

BURSA - İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkan Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 2018 yılın son dakikalarında şehrin huzuru ve için görevleri başında olan emniyet mensuplarını, jandarma, itfaiye, zabıta, taksi durağı ve hastane personelini ziyaret etti.
2018 yılının son dakikalarında İnegöl protokolü zabıta, jandarma, polis, itfaiye ve hastane personelini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. Görücü yeni yılın huzur ve barış içerisinde geçirilmesi temennisinde bulundu. Görücü, iki askere kendi elleriyle baklava yedirdi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, görevi başında olan personele yeni yıl dileklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, Jandarma, Polis, Yerel
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