İnegöl Kaymakamı: Hastalar, temaslılarını söylemekten kaçınınca vaka sayısı artıyor - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs denetimine katılan Kaymakam Şükrü Görücü, sonucu pozitif çıkan hastaların temas ettikleri kişileri söylemekten kaçınmalarının vaka artışına neden olduğunu söyledi.

İnegöl Kaymakamı Görücü'nün katılımıyla ilçede koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada Görücü, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda halka uyarılarda bulundu. Denetimin ardından açıklama yapan Görücü, sonucu pozitif çıkan hastaların temasta oldukları kişileri söylemekten kaçınmalarının vaka artışına yol açtığını söyledi. Görücü, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka artışının yoğun olduğu illerden biri de Bursa. İnegöl'de biri koronavirüs hastası oluyor. Hasta olanın temas ettiği kişi, hasta olana 'Benimle temas ettiğini söyleme, bilmesinler' diyor. Bu nedenle hastalar temasta bulundukları kişileri söylemiyor ya da söylemek istemiyorlar. Evde olması gerekenler sokakta geziyor. Bu da vaka artışına neden oluyor. Hastalandığında ne oluyor? Yanında en az 10 kişiyi belki 20 kişiyi götürüyor. Vaka sayısının artmasının nedeni, yine insanımızın kendisidir. Evde karantinada olması gereken birisini polis ekiplerimiz yakalayıp, evine dönmesini sağladı" diye konuştu.