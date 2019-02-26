Son Dakika Haberleri: İnegöl Kaymakamı: Şehit Askerin Adı O Köprülü Alt Geçide Verilecek

İnegöl Kaymakamı: Şehit Askerin Adı O Köprülü Alt Geçide Verilecek

6 dakika önce

HAKKARİ'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin(26) adının Mesudiye Köprülü Alt Geçidi'ne verilmesini isteyen ailesine, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'den yanıt geldi.

İnegöl Kaymakamı: Şehit Askerin Adı O Köprülü Alt Geçide Verilecek, System.String[]
HAKKARİ'de 2016 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin(26) adının Mesudiye Köprülü Alt Geçidi'ne verilmesini isteyen ailesine, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'den yanıt geldi. Görücü, alt geçide Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete isminin verileceğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 24 Aralık 1999 tarihinde Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Serdar Ünlüsoy'un ailesini ziyaret etti. Ziyarette aileye Türk Bayrağı hediye edilirken, Kaymakam Şükrü Görücü, "Geçen şehit binbaşımızın evine uğradık, bazen talepler gelebiliyor. Bazıları çocuğunun isminin bir sokağa bir parka verilmesini istiyor, bu noktada belediyemiz ile birlikte hareket ediyoruz. Mesela Mesudiye Köprülü Alt Geçidi'ne Yavuz Mete'nin isminin verilmesi istendi ailesi tarafından. Daha önce de gündeme geldi, önümüzdeki toplantıda ismi verilip, tabelayı da inşallah dikeceğiz" dedi.

AİLESİNİN İSTEĞİYDİ

2016 yılında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Yavuz Mete'nin ailesi, geçtiğimiz günlerde kabrini ziyaret ettikleri oğullarının adının Mesudiye Köprülü Alt Geçidi'ne verilmesini istemişti.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: DHA

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