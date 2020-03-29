İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü'den

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Görücü, yaptığı açıklamada, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların kısıtlamalara uymaları gerektiğini hatırlatarak, ihtiyaçları halinde Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ile 112, 155, 156 ya da 153 hatlarını arayarak bildirmelerini istedi.

Diğer vatandaşların ise zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları ve yakın temas kurmalarının halk sağlığı bakımından riskli olduğunu vurgulayan Görücü, emniyet ve jandarma teşkilatı, İnegöl Belediyesi, Türk Kızılayı, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, MÜSİAD, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları gibi kurum ve kuruluşların destekleriyle Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Görücü, çalışmalara destek veren tüm kurum ve kuruluşlar ile STK, meslek odaları ve hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.