İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimleri inceledi.

Görücü, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ile ilçe genelinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Kurallara uymayan firmalarda iş yeri sahiplerini çağırarak uyaran Görücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin daha sıkı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Denetimlerde bir iş yerinde kurallara uyulmadığını tespit eden Görücü, firma yetkililerini uyardı. Görücü ve beraberindekiler, daha sonra denetimlerine devam etti.