İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES kodu ile giriş yapılan Sarraflar Çarşısı'nda polis ekiplerince denetim yapıldı.

Denetimlere katılan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, yaptığı açıklamada, ilçede maske kullanımı konusundaki hassasiyetten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

Görücü, kurallara ve tedbirlere uymanın önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanımız da açıkladı, aşıların gelmesiyle güzel sonuçların olacağına inanıyoruz. İnegöl'ümüzde de hiçbir insanın ne hasta olmasını ne de aramızdan ayrılmasını istiyoruz. Hemşehrilerimizden tek istediğimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında alınan kararlara uyulması. Böyle olması halinde inanın vakalarımız düşer hatta belki de sıfırlarız. Bunun için en büyük görev hemşehrilerimize düşüyor. Diyorum ki maske, mesafe, hijyen ve kalabalıklardan uzak durma. Bu mücadelede görev alan sağlıkçılarımızı, emniyetimizi, jandarmamızı, zabıtamızı ve tüm kamu görevlilerini tebrik ediyorum."